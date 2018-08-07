Фильм о животных-супергероях выпустит студия DC

В борьбе за внимание зрителя киностудии делают ставку на супергеройские мультфильмы. Но так как фильмы про людей-супергероев уже наскучили, DC берутся за создание полнометражного мультфильма о домашних животных-супергероях.

Пока не известны детали картины, однако есть мнение, что в новой ленте поучаствует пес по кличке Крипто, о котором уже однажды был снят мультсериал "Суперпес Крипто". Над новым проектом будет трудиться автор "Лего Бетмена" и "Лего Ниндзяго".