Фильм "Собибор" Константина Хабенского выдвинули на "Оскар"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ВВС. "Собибор" выдвинут большинством голосов. Эта картина - режиссерский дебют Хабенского. Актер снялся в ней в главной роли.

Фильм снят по мотивам произведения Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" - о том, как лейтенанту Красной Армии, оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать восстание заключенных в 1943 году.

Автором идеи фильма стал министр культуры России Владимир Мединский. Премьера "Собибора" состоялась 3 мая 2018 года - в один день с голливудским фильмом "Мстители: война бесконечности", созданным по комиксам Marvel. По данным государственной системы учета билетов ЕАИС, 9 мая "Собибор" собрал 44,4 млн рублей. Всего, по данным ЕАИС, фильм собрал около 300 млн рублей.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в феврале 2019 года.-0-