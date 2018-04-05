Фильм ужасов "Пила 9" запущен в производство

Студия Twisted Pictures приступила к производству девятой части фильма "Пила". Такая информация появилась на сайте Bloody Disgusting, посвященном хоррорам.
Сообщается, что над сценарием работают Пит Голдфингер и Джош Столберг, которые приложили свои руки и к восьмой части. Также студия занимается поисками нового режиссера. Пока неизвестно, будет ли очередной фильм из серии прямым продолжением предыдущей части или же зрителям представят спин-офф.
Напомним, что "Пила 8", вышедшая на большие экраны в октябре прошлого года, собрала более $100 миллионов при бюджете в $10 миллионов.
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