Фильм ужасов "Пила 9" запущен в производство

Студия Twisted Pictures приступила к производству девятой части фильма "Пила". Такая информация появилась на сайте Bloody Disgusting, посвященном хоррорам.

Сообщается, что над сценарием работают Пит Голдфингер и Джош Столберг, которые приложили свои руки и к восьмой части. Также студия занимается поисками нового режиссера. Пока неизвестно, будет ли очередной фильм из серии прямым продолжением предыдущей части или же зрителям представят спин-офф.

Напомним, что "Пила 8", вышедшая на большие экраны в октябре прошлого года, собрала более $100 миллионов при бюджете в $10 миллионов.