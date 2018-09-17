Фильм "Зеленая книга" получил Гран-при кинофестиваля в Торонто

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комедия американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) получила Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом стало известно из материалов сайта tiff.net, на котором велось голосование зрителей. По традиции в Торонто главная награда достается фильму, который побеждает по итогам голосования зрителей.

Фильм рассказывает о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Критики считают, что после премьеры на фестивале в Торонто "Зеленая книга" имеет высокие шансы в будущем претендовать на премию "Оскар". В мировой прокат лента выйдет 21 ноября. На киносмотре в Торонто было показано 255 полнометражных и 88 короткометражных кинолент из более чем 80 стран мира.-0-