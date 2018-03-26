Фильмам от Netflix запретили участвовать в конкурсной программе Каннского фестиваля

Руководство Каннского кинофестиваля официально заявило о запрете участия в конкурсной программе фильмов от стримингового сервиса Netflix, сообщают иностранные СМИ.

Конфликт между организаторами кинофестиваля и стриминговым сервисом Netflix возник на почве того, что организаторы фестиваля убеждены, что история кино и интернета – две абсолютно разные вещи, которые не следует смешивать. Так, в минувшем году в адрес руководства Каннского фестиваля поступил целый ряд жалоб после появления в конкурсе картин "Окча" и "История семьи Майровиц". Оба фильма принадлежат Netflix и не шли в кинотеатрах.

По словам художественного руководителя Каннского фестиваля Тьерри Фермо, когда принималось решение о включении обоих фильмов в конкурсную программу, руководство рассчитывало, что удастся убедить Netflix показать эти картины в кинотеатрах. Однако, эти надежды так и не оправдались.

В связи с этим, организаторы сделали показ фильмов во французских кинотеатрах обязательным пунктом для участия в конкурсной программе.

К слову, запрет на участие в конкурсной программе вовсе не означает, что Netflix не сможет показать свои фильмы на фестивале.

71-й Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри назначена известная актриса Кейт Бланшет.