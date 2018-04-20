Финал 8 сезона "Ходячих мертвецов" установил очередной антирекорд

Финальный эпизод 8 сезона "Ходячих мертвецов" поставил очередной антирекорд по просмотрам.

Аудитория финальной серии 8 сезона оказалась на 30% меньше аудитории финала 7 сезона. В среднем 8 сезон смотрели 7,9 миллионов человек. Нынешний, 8 сезон – второй с конца, и хуже него – только самый первый сезон, когда о "Ходячих мертвецах" только начали узнавать, и средняя аудитория эпизода составляла всего 6 миллионов человек.

Создатели сериала пообещали, что следующий сезон будет совершенно другим. Проект подвергнется небольшой перезагрузке.