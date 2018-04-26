Финская компания планирует запустить в космос спутник с гиперспектральной камерой

Финская компания Reaktor Space Lab в 2018 году запустит в космос спутник Hello World, оснащенный гиперспектральной камерой. Об этом сообщает ТАСС.
Камера может проводить съемку в инфракрасной части электромагнитного спектра. Она имеет больше возможностей, чем другие камеры. Ее особенность в том, что она помогает увидеть то, что нельзя увидеть невооруженным глазом.
Свойства камеры можно использовать для наблюдения за изменениями в лесном покрове, за ростом водорослей, урожаем сельскохозяйственных культур.
Запуск спутника намечен на июль этого года. Выведет его на орбиту индийская ракета-носитель. В перспективе компания осуществить запуск целой спутниковой системы.
Первые спутники, построенные студентами и молодыми учеными из Университета Аалто, Финляндия запустила в космос в 2017 году.
Предполагается, что в июле в космос отправится спутник "Суоми-100", названный так в честь столетия страны.
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