Фитнесс-трекеры подскажут ожидаемую продолжительность жизни

Российские исследователи изобрели новый способ определения вероятной продолжительности жизни. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Scientific Reports.
Биологический возраст определит искусственный интеллект. На его основе создана бета-версия мобильного приложения.
В основу метода российских исследователей легла оценка двигательной активности человека. Они связали определенные движения человека с конкретными вариантами состояния здоровья. Для расчетов использованы сведения из Национальной программы проверки здоровья и питания США за 2003−2004 и 2005−2006 годы. Акселерометры в составе маленьких приборов на руке раз в минуту регистрировали изменение положения человека на протяжении недели.
На основе этих измерений авторы работы сравнили уровень физической активности и результаты медицинских исследований, а в тех случаях, когда это было возможно, и с продолжительностью жизни. Связь данных исследователи искали с помощью алгоритмов. Глубинное машинное обучение наиболее точно предсказывало, есть ли у человека хронические заболевания. На основе данного искусственного интеллекта создано мобильное приложение, с которым пользователь самостоятельно анализирует риски.
Исследователи назвали плюсы своего метода. Он способен заменить длительные и дорогостоящие медицинские проверки и уже известные методы диагностики. Еще один плюс – если к врачам люди обращаются, когда появились симптомы заболевания, то анализ данных мобильного приложения сам определит, когда здоровье дало сбой.
Разработчики считают, что страховые компании заинтересуются их изобретением, чтобы определить возможные риски.
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