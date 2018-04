Флешмоб в интернете: питомцы отдыхают на миниатюрных предметах мебели

Пользователи запустили в социальной сети Twitter флешмоб, в котором делятся фотографиями своих домашних питомцев на миниатюрных предметах мебели.

Все эти маленькие диванчики словно созданы для кукол. В любом случае, положительных эмоций эти фото вызывают массу. Некоторые даже стали специально покупать мебель для своих котов и собак под влиянием флешмоба.

I've been here, man. Had this idea months ago pic.twitter.com/iIys7ff5L8 — Adisson Paige Grant (@AdissonPaige) March 29, 2018

Все началось с блогера и писателя Ариэль Думас. Девушка опубликовала в социальной сети снимок, на котором ее кот отдыхает на небольшом диванчике. Она подписала его: "РЕКОМЕНДАЦИЯ: покупайте своим питомцам мебель, которая выглядит как мебель для людей". Кажется, совету девушки последовали многие.

RECOMMENDED: getting your pet furniture that looks like human furniture pic.twitter.com/aQY5UfMjPg — Ariel Dumas (@ArielDumas) March 28, 2018

i bought an extra large sofa for my bun and she won't stop lounging pic.twitter.com/Y7nZiuAPOp — jersey wooly (@K8LEiB) March 29, 2018