Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, в который вошли актеры, певцы, спортсмены, владельцы бизнеса и так далее. Возглавил этот список знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер Младший, чей доход за год оценивается в 285 млн долларов. И это при том, что боксер уже ушел на спортивную пенсию.
На второй строчке расположился актер Джордж Клуни (239 млн долларов), а замкнула тройку лидеров 21-летняя владелица косметической империи Кайли Дженнер (166,5 млн долларов). К слову, последняя недавно была названа еще и самой молодой миллиардершей в мире. Помимо бизнеса и светских выходов девушка еще воспитывает маленькую дочь Сторми.
Доходы знаменитостей оценивались за период с первого июня прошлого года по аналогичную дату текущего года.
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