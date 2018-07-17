Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, в который вошли актеры, певцы, спортсмены, владельцы бизнеса и так далее. Возглавил этот список знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер Младший, чей доход за год оценивается в 285 млн долларов. И это при том, что боксер уже ушел на спортивную пенсию.

На второй строчке расположился актер Джордж Клуни (239 млн долларов), а замкнула тройку лидеров 21-летняя владелица косметической империи Кайли Дженнер (166,5 млн долларов). К слову, последняя недавно была названа еще и самой молодой миллиардершей в мире. Помимо бизнеса и светских выходов девушка еще воспитывает маленькую дочь Сторми.

21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире Она стала миллиардершей даже раньше основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард к 23-м годам.

Доходы знаменитостей оценивались за период с первого июня прошлого года по аналогичную дату текущего года.