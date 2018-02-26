Фокусник заметил аллергию на кроликов спустя 28 лет работы с ними

Фокусник из Великобритании лишь спустя 28 лет работы узнал о том, что у него аллергия на кроликов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ян Врогг работал фокусником на детских вечеринках с 1990 года. Как только он добавил в свою программу номера с животными, его здоровье значительно ухудшилось: его глаза постоянно слезились и краснели. Фокусник решил, что у него сенная лихорадка, и долгое время он лечился именно от нее.

Позднее мужчина понял, что симптомы усиливаются, когда он работает с кроликами. В итоге фокуснику пришлось отказаться от детских шоу, хотя его и считали детским артистом. Питомцев пришлось отдать, фокусник пристроил их в хорошие руки.-0-