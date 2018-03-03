Forbes назвал самого богатого рэпера в мире

Очередной рейтинг был представлен Forbes. На этот раз определили список самых богатых хип-хоп-исполнителей 2018 года. В этом году самым богатым рэпером стал Джей-Зи (Шон Картер). Его состояние на данный момент оценивается в 900 млн. долларов США. Ранее, в 2017 году музыкант занимал лишь вторую строчку в рейтинге. Тем не менее, благодаря ряду удачных инвестиций в производство алкогольной продукции (коньяк и шампанское), супруг Бейонсе вновь возглавил список.
Второе место с капиталом в 825 млн. долларов занял Шон Комбса (он же Дидди). Замыкает тройку лидеров репер Доктор Дре (Андре Янг). Кроме того, в пятерку богатейших рэперов вошли Эминем и Дрейк. Стоит отметить, что помимо того, что перечисленные исполнители являются самыми богатыми рэперами, размеры их состояний делает их и самыми богатыми музыкантами во всех жанрах.
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