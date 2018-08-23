Forbes назвал самого дорогого актера года

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes.

Forbes сообщает, что Джордж Клуни за год заработал около двухсот сорока миллионов долларов. Уточняется, что для самого актера такой доход - рекордный. Клуни четверть миллиарда получил не за старания на съемочных площадках, а благодаря продаже бренда, основанного совместно с Рэнди Гербером в 2013 году.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон. Он заработал сто двадцать миллионов на своих ролях в кино. Третье место у Роберта Дауни-младшего. Благодаря "Мстителям: Война бесконечности" актер заработал восемьдесят один миллион долларов.

Напомним, что самой высокооплачиваемой актрисой признали Скарлетт Йоханссон. -0-