Forbes назвал самый популярный видеоклип 90-х

Сейчас в моду входит ностальгия по 90-м. Одежда, прически, музыка. То, что 10 лет назад все хотели забыть, активно воплощается в жизнь и становится явным трендом.

Одно из наиболее авторитетных и известных печатных изданий в мире Forbes назвало самый популярный видеоклип тех времен – им стал November Rain группы Guns N'Roses, выпущенный в 1992 году.

А совсем недавно это 9-минутное видео установило новый рекорд YouTube – оно стало первым клипом из 90-х, преодолевшим отметку в 1 миллиард просмотров. При этом 83% просмотров приходились на страны за пределами США: Бразилию, Мексику и Аргентину.

В клипе на песню November Rain показана свадьба лидера группы Акселя Роуза с супермоделью Стефани Сеймур и ее последующие похороны. Он был отмечен на MTV Video Music Awards, а новый виток популярности стал набирать в 2017, когда Guns N'Roses поехали в гастрольный тур.