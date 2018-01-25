Ford Focus научили распознавать эмоции водителя

Британские разработчики представили автомобиль, способный распознавать эмоции водителя. Новинка, названная Buzz Car, разработана на базе Ford Focus.
В машине установили датчики, которые выводят информацию на светодиодные панели. Они реагируют на движения тела и эмоциональную реакцию водителя на происходящее.
В стекла хэтчбека вмонтированы 82 панели, они загораются при определении настроения.
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