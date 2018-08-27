Фото с упавшим в студии Малаховым покоряет интернет

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Фото с упавшим Андреем Малаховым стремительно набирает популярность в соцсетях.

На снимке, опубликованном в Instagram, телеведущий запечатлен лежащим среди разбросанных бумаг. Подпись гласит "Ой, я сделал это снова".

Сам Малахов объяснил, что таким образом решил поддержать флешмоб #fallingstars2018, суть которого в том, что знаменитости публикуют снимки, на которых они оступились или упали. Телеведущий передал эстафету Елене Север, Роме Желудю,Тине Канделаки, Ксении Собчак и дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории с подписью "бери Мартина в помощники".-0-