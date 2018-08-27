Фото с упавшим в студии Малаховым покоряет интернет

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Фото с упавшим Андреем Малаховым стремительно набирает популярность в соцсетях.
На снимке, опубликованном в Instagram, телеведущий запечатлен лежащим среди разбросанных бумаг. Подпись гласит "Ой, я сделал это снова".
Сам Малахов объяснил, что таким образом решил поддержать флешмоб #fallingstars2018, суть которого в том, что знаменитости публикуют снимки, на которых они оступились или упали. Телеведущий передал эстафету Елене Север, Роме Желудю,Тине Канделаки, Ксении Собчак и дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории с подписью "бери Мартина в помощники".-0-
Ooops.. i did it again! Принимаю эстафету от @djsmash и @natashapoly в челленже #fallingstars2018 и передаю ее @tina_kandelaki ( жду фотку из зала) @xenia_sobchak ( пока ты на лодке) @romaacorn ( со съёмок твоей первой картины) @sever_elena ( ты сможешь!!!- yes, you can!) и @allavictoriyakirkorova ( бери Мартина в помощники) ...enjoy!
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