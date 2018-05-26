"Фотобомба из прошлого": Галкин показал фото его родителей с Аллой Пугачевой

Шоумен Максим Галкин продолжает удивлять своих поклонников эксклюзивным контентом в Instagram. В этот раз супруг примадонны опубликовал старое черно-белое фото, на котором запечатлена группа людей. Среди них юная Алла Борисовна и родители Максима.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 25, 2018 at 9:29am PDT

В детстве Галкин вместе с семьей жил в ГДР. Однажды туда с концертом приехала Пугачева. Тогда-то его родителям и предоставился шанс познакомиться с известной певицей. Они тогда явно даже предположить не могли, что перед ними стоит не только знаменитость, но еще и будущая невестка. Поклонники остались в восторге от архивного фото. Они отметили, что Максим похож на свою мать.

Не остался этот пост и без комментария экс-супруга примадонны Филиппа Киркорова, который спросил, а где на этом фото Максим. Галкин ответил: "Под столом, мне три года".