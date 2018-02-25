ФОТОФАКТ: D&G презентовала новые сумочки при помощи дронов

Известный бренд Dolce & Gabbana решил разнообразить очередной модный показ в Милане и воспользовался квадрокоптерами для демонстрации дамских сумочек.
Гости вынуждены были ждать около 45 минут, пока организаторы проверили, что все выключили передачу данных по Wi-Fi. Полет над подиумом сопровождала песня Кендрика Ламара All The Stars. Рядом с квадрокоптерами шли мужчины и женщины в белых лабораторных халатах с пультами дистанционного управления.
Коллекцию одежды показали модели-люди.
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