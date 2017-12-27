ФОТОФАКТ: Гигантские панды принимают солнечные ванны

Панда по имени Я Синг

В городе Чэнду (провинция Сычуань на юго-западе Китая) существует Центр изучения и разведения гигантской панды. Эти милые черно-белые существа - исчезающий вид, поэтому к ним особое отношение. Условия созданы близкие к естественным, что позволяет пандам чувствовать себя, как дома.

Вот на зимнем солнышке нежится Я Синг.

А это Хуэй Хуэй.

Ин Ин тоже вышла позагорать (заодно и поесть).

Гигантская панда Бао Бао не осталась в стороне.

Фото Синьхуа - БЕЛТА