ФОТОФАКТ: Гигантские панды принимают солнечные ванны

В городе Чэнду (провинция Сычуань на юго-западе Китая) существует Центр изучения и разведения гигантской панды. Эти милые черно-белые существа - исчезающий вид, поэтому к ним особое отношение. Условия созданы близкие к естественным, что позволяет пандам чувствовать себя, как дома.
Вот на зимнем солнышке нежится Я Синг.
А это Хуэй Хуэй.
Ин Ин тоже вышла позагорать (заодно и поесть).
Гигантская панда Бао Бао не осталась в стороне.
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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