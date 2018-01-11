ФОТОФАКТ: Крокодил живет с ошейником из покрышки более двух лет

В Палу (Индонезия) обитает крокодил, который уже более двух лет носит необычное украшение. Жертвой цивилизации стал крокодил, а его туловище опоясано резиновой покрышкой.

Специалисты опасаются за жизнь пресмыкающегося. В конечном итоге "ожерелье" может привести к удушью и погубить животное.

Местные жители впервые обнаружили крокодила в 2016 году. К январю нынешнего года он стал крупнее, вытянувшись до 4 метров в длину с 40-сантиметровой головой.

Специалисты утверждают, что крокодил оказался заложником 14-дюймовой покрышки от мотороллера Vespa, которую кто-то выбросил в воду. Помочь несчастному хотели волонтеры из Агентства по сохранению природных ресурсов Сулавеси.

Пока освободить крокодила не удалось. Он не среагировал на приманку (видимо был сыт), но волонтеры не теряют надежды.