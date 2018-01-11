ФОТОФАКТ: Крокодил живет с ошейником из покрышки более двух лет

В Палу (Индонезия) обитает крокодил, который уже более двух лет носит необычное украшение. Жертвой цивилизации стал крокодил, а его туловище опоясано резиновой покрышкой.
Специалисты опасаются за жизнь пресмыкающегося. В конечном итоге "ожерелье" может привести к удушью и погубить животное.
Местные жители впервые обнаружили крокодила в 2016 году. К январю нынешнего года он стал крупнее, вытянувшись до 4 метров в длину с 40-сантиметровой головой.
Специалисты утверждают, что крокодил оказался заложником 14-дюймовой покрышки от мотороллера Vespa, которую кто-то выбросил в воду. Помочь несчастному хотели волонтеры из Агентства по сохранению природных ресурсов Сулавеси.
Пока освободить крокодила не удалось. Он не среагировал на приманку (видимо был сыт), но волонтеры не теряют надежды.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4093 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0188 BYN
|2.015 BYN
|2.019 BYN
|RUB
|3.5411 BYN
|3.54 BYN
|3.56 BYN