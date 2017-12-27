ФОТОФАКТ: Телескоп "Хаббл" заснял двухцветную туманность

Космический телескоп "Хаббл" заснял удивительно красивый объект. Речь идет о планетарной туманности NGC 6326 в созвездии Жертвенник.
Объект находится от земли на расстоянии 11 тыс. световых лет. В центре туманности горит звезда, чей цикл скоро подойдет к концу. С ее поверхности идут выбросы, формирующие яркий узор. "Корону" синего и красного цвета создают молекулы ионизированного кислорода и водорода, подсвечиваемые УФ-излучением звезды.
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