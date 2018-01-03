Фотограф Обамы опубликовал снимок "ядерного чемоданчика"

Пит Соуза, известный тем, что был фотографом 44-го президента США Барака Обамы, опубликовал в своем профиле в Instagram два снимка. На одном из них изображен тот самый "ядерный чемоданчик", а на втором - "красная кнопка" на президентском столе.

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Jan 2, 2018 at 7:56pm PST

На первом снимке действительно изображено переносное устройство, позволяющее отдать команду для нанесения ядерного удара. Его несет не Трамп, а сотрудник Белого дома, ступающий на "борт номер один".

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Jan 2, 2018 at 8:07pm PST

На второй фотографии запечатлена красная кнопка, снабженная девизом "Тяжелые решения даются с трудом". Однако она служит для вызова помощника (Трамп обычно просит кока-колу, а его предшественник просил чай).

Снимки появились в Сети после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении сказал, что ядерная кнопка находится прямо на его рабочем столе. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее.