Фотограф создал трехмерную девушку и ведет ее Instagram

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон создал трехмерное изображение девушки и завел ей аккаунт в сети Instagram. На снимках она выглядела настолько реальной, что практически никто не заподозрил в ней фальшивку.
Свою трехмерную девушку фотограф назвал Шуду. Многие пользователи долго восхищались не только чертами лица девушки, но и ее невероятно темному цвету кожи. Свое создание Кэмерон позиционировал в Instagram как профессиональную модель и публиковал соответствующие фотографии, сделанные якобы на фотосессиях для журналов. По словам фотографа, Шуду - его идеальная девушка. Во время ее создания он вдохновлялся куклой Барби, а также известными актрисами и моделями - Люпитой Нионго, Даки Тот и другими.
Мировую популярность Шуду заработала после фотографии в помаде из новой коллекции Fenty by Rihanna.
После этого ее стали приглашать на фотосессии и модные показы. Тогда фотографу и пришлось раскрыть людям, что Шуду - не настоящая женщина.-0-
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