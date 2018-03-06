Фотограф создал трехмерную девушку и ведет ее Instagram

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон создал трехмерное изображение девушки и завел ей аккаунт в сети Instagram. На снимках она выглядела настолько реальной, что практически никто не заподозрил в ней фальшивку.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) Окт 14, 2017 в 11:12 PDT

Свою трехмерную девушку фотограф назвал Шуду. Многие пользователи долго восхищались не только чертами лица девушки, но и ее невероятно темному цвету кожи. Свое создание Кэмерон позиционировал в Instagram как профессиональную модель и публиковал соответствующие фотографии, сделанные якобы на фотосессиях для журналов. По словам фотографа, Шуду - его идеальная девушка. Во время ее создания он вдохновлялся куклой Барби, а также известными актрисами и моделями - Люпитой Нионго, Даки Тот и другими.

Мировую популярность Шуду заработала после фотографии в помаде из новой коллекции Fenty by Rihanna.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) Фев 5, 2018 в 8:25 PST

После этого ее стали приглашать на фотосессии и модные показы. Тогда фотографу и пришлось раскрыть людям, что Шуду - не настоящая женщина.-0-