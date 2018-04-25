Фотограф в США сфотографировал птицу с "жующей" акулой в клюве

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США мужчина, профессионально увлекающийся фотографией, сделал уникальный снимок птицы, которая летела с акулой в клюве. Об этом сообщает Fox News.
Необычную серию фотографий автор по имени Док Джон опубликовал на своей странице в Facebook. Фотограф уверяет, что это не фотошоп, все снимки настоящие, он лишь увеличил изображение объектов.
Док Джон говорит, что при увеличении снимков заметил, что во рту у пойманной птицей акулы находится небольшая рыба. "Это просто демонстрация работы пищевой цепи в реальном времени: птица ест добычу, которая ест добычу", - отмечают журналисты.-0-
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