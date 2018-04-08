ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день битвы подушками

Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day) весело празднуется 7 апреля. Люди приходят с подушками к месту сбора и по команде бой начинается. Всего два правила в этой безопасной борьбе: не бей того, кто без подушки и не бей человека с фотоаппаратом.

История боев началась в 2005 году, когда 17 апреля студенты Университета в Олбани (Нью-Йорк) установили мировой рекорд, организовав самый масштабный подушечный бой, в котором участвовали 3648 человек. Рекорд был зафиксирован наблюдателями Книги рекордов Гиннесса.

Постепенно флешмоб распространился по всему миру и проводится более чем в 100 городах. В празднике традиционно принимают участие США, Голландия, Испания, Сербия, Швейцария, Бразилия, Германия, Бельгия, Венгрия, Аргентина, Южная Африка, Норвегия, ОАЭ, Россия, Италия, Австрия, Шотландия, Турция, Корея, Словакия, Украина, Словения, Чехия, Англия, Канада, Франция, Вьетнам, Китай, Австралия, Польша и другие.

Люди участвуют в борьбе с подушками в канадском Ванкувере.

Сотни людей приняли участие в ежегодном мероприятии, чтобы снять стресс и насладиться боем в субботу в Нью-Йорке.

Бои подушками в Вашингтоне.

Международный день битвы Подушками в Лондоне.

Фото Синьхуа - БЕЛТА