ФОТОРЕПОРТАЖ: Огромную коллекцию пивных пробок из 160 стран мира собрал житель Витебска

Более 19 тысяч пробок от пива из 160 стран мира собрал витебчанин Антон Козлов. Мужчина состоит в Витебском клубе коллекционеров пивной атрибутики "Дзвiнскiя коркi", который в этом году отмечает свое 25-летие. Собственно, свою коллекцию Антон собирает с 1993 года.
К слову, его сын Георгий, ученик 4 класса, тоже увлекается коллекционированием - собирает пробки от детских напитков с изображениями супергероев.
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN