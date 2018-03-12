ФОТОРЕПОРТАЖ: Огромную коллекцию пивных пробок из 160 стран мира собрал житель Витебска

Более 19 тысяч пробок от пива из 160 стран мира собрал витебчанин Антон Козлов. Мужчина состоит в Витебском клубе коллекционеров пивной атрибутики "Дзвiнскiя коркi", который в этом году отмечает свое 25-летие. Собственно, свою коллекцию Антон собирает с 1993 года.

Антон Козлов

К юбилею клуба выпущены специальные пробки "Дзвiнскiя коркi"

К слову, его сын Георгий, ученик 4 класса, тоже увлекается коллекционированием - собирает пробки от детских напитков с изображениями супергероев.

Фото Александра Хитрова

Антон Козлов с сыном Георгием за оформлением коллекции пробок

Георгий демонстрирует свою коллекцию