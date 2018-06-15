Франция создаст конкурента Netflix

Франция планирует запустить собственный стриминговый сервис, который смог бы навязать конкуренцию таким американским гигантам как Netflix и Amazon. Уже известно, что называться он будет Salto.

Созданием сервиса будут заниматься три телекомпании, одна из которых государственная и две частные. На Salto можно будет смотреть новости, онлайн-трансляции различных материалов, а также разнообразные шоу, сериалы, фильмы, которые будут не только американскими, но и собственного производства.

Создатели платформы отметили, что хотят более активного распространения европейского, а в частности французского, киноконтента. По их мнению, это амбициозный ответ на ожидания современного зрителя.