Франция создаст конкурента Netflix

Франция планирует запустить собственный стриминговый сервис, который смог бы навязать конкуренцию таким американским гигантам как Netflix и Amazon. Уже известно, что называться он будет Salto.
Созданием сервиса будут заниматься три телекомпании, одна из которых государственная и две частные. На Salto можно будет смотреть новости, онлайн-трансляции различных материалов, а также разнообразные шоу, сериалы, фильмы, которые будут не только американскими, но и собственного производства.
Создатели платформы отметили, что хотят более активного распространения европейского, а в частности французского, киноконтента. По их мнению, это амбициозный ответ на ожидания современного зрителя.
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