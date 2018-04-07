Француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца

Во французском городе Монпелье родственники нашли 53-летнего мужчину без сознания. Приехавшие на вызов медики диагностировали сердечный приступ. Но температура тела упала до 22 градусов, а сердце не билось.

Все попытки реанимировать пациента на месте не увенчались успехом, и врачи решили доставить его в больницу. На помощь в домашних условиях и транспортировку в лечебное учреждение понадобилось около 4 часов, в течение которых врачи делали больному массаж сердца.

В больнице мужчину подключили к аппарату, поддерживающему жизнь, и попытались поднять температуру тела до нормальной. И сердце пациента снова заработало.

Этот случай медики относят к экстранеординарным. Вероятность вернуться к жизни у больного в такой ситуации была практически равна нулю.

Самое интересное, что мозг пациента практически не пострадал, и он смог вернуться к нормальной жизни. Сейчас пациента готовят к выписке.

Как отметил глава отделения интенсивной терапии больницы университета Монпелье, жизнь человеку спасло именно то, что у него упала температура. Это и защитило его мозг и остальные органы.