Француженки во главе с Катрин Денев встали на защиту мужчин, обвиняемых в сексуальных домогательствах

Ряд француженок во главе с актрисой Катрин Денев выступили против известной в Голливуде кампании #MeToo, которая направлена против сексуальных домогательств. По их мнению, настойчивые ухаживания – это совсем не преступления, и увольнять за это не стоит. Катрин Денев поддержали около ста известных французских женщин. Вместе они написали открытое письмо, опубликованное в одном французском издании.

В письме они защищают "жизненно важное для сексуальной свободы" право мужчин приставать к женщинам. Они подчеркнули, что изнасилование – это преступление, а вовсе не безобидные домогательства. "Настойчивые и неуклюжие домогательства" они называют галантностью.

Также женщины отметили, что предполагаемая кампанией свобода слова превращается в свою противоположность. А обвиняемые зачастую не получают права на ответ и никак не могут защитить себя. Они подчеркнули, что это уже привело к жертвам. Так, некоторые известные мужчины были вынуждены подать в отставку, "хотя они были всего лишь не правы в том, что хотели коснуться чьего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда на работе".

По мнению француженок, это движение работает не в пользу независимости женщин и укреплению их прав в обществе, а лишь помогает тем, кто выступает против сексуальной свободы.