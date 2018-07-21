Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла

Французские спасатели не обошлись без вертолета для спасения мужчины от дикого горного козла. Об этом сообщает французская радиостанция France Bleu.

В коммуне Бодинар-сюр-Вердон 56-летний мужчина 21 июля утром отправился на пробежкув па рк. Там на него напал дикий горный козел. Животное вело себя агрессивно, и мужчина укрылся на дереве. Оттуда он вызвал спасателей. В акции по спасению мужчины от дикого козла принимала участие команда пожарных, специализирующаяся на спасении в опасных условиях. Пожарные решили применить вертолет.

Мужчину удалось спасти. Он отделался несколькими царапинами и синяками.