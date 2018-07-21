Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла

Французские спасатели не обошлись без вертолета для спасения мужчины от дикого горного козла. Об этом сообщает французская радиостанция France Bleu.
В коммуне Бодинар-сюр-Вердон 56-летний мужчина 21 июля утром отправился на пробежкув па рк. Там на него напал дикий горный козел. Животное вело себя агрессивно, и мужчина укрылся на дереве. Оттуда он вызвал спасателей. В акции по спасению мужчины от дикого козла принимала участие команда пожарных, специализирующаяся на спасении в опасных условиях. Пожарные решили применить вертолет.
Мужчину удалось спасти. Он отделался несколькими царапинами и синяками.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.322 BYN
|2.334 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.995 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.13 BYN
|3.15 BYN