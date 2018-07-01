Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грабитель Редуан Фаид повторно сбежал из тюрьмы во Франции, сообщают информагентства со ссылкой на телеканал BFM.
Злоумышленник с помощью нескольких пособников совершил побег из тюрьмы в департаменте Сена и Марна, где он отбывал 25-летний срок заключения. Для бегства он воспользовался вертолетом.
В 2010 году Редуан Фаид напал на фургон инкассаторов, в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Грабитель был арестован, однако спустя три года заключения смог бежать из тюрьмы, захватив пятерых заложников. Тогда он использовал взрывчатку. Правоохранители настигли и задержали беглеца лишь спустя 46 дней. Этот поступок и сопровождавшие его преступления дали основания парижскому суду в апреле 2018 года приговорить Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы - по совокупности совершенных им злодеяний.-0-
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