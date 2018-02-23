Фристайлистка, выступившая в хаф-пайпе без трюков, рассказала о своей подготовке

Венгерская фристайлистка, поразившая всех отсутствием трюков в хаф-пайпе на Олимпиаде, рассказала, зачем ей все это нужно. Американка Элизабет Суэйни, выступавшая за Венгрию, в Пхенчхане смогла показать только то, то практически не умеет ездить на лыжах. А ее выступление вызвало очень противоречивые отзывы. Одни поддерживали девушку в ее стремлении к мечте, другие же говорили, что она позорит спорт.

Сама же Элизабет рассказала, что Олимпийские игры были для нее целью всей жизни. Чтобы попасть на них, пусть даже и без необходимых спортивных навыков, девушка потратила много сил и денег. На этапы Кубка мира она стала ездить с 2015 года. Правда, только на старты, в которых выступало менее 30 человек. На этапах Кубка мира она просто съезжала с горы без падений и получала свои минимальные очки. Только благодаря этому она пробилась в топ-30 и попала в Пхенчхан.

Суэйни рассказала, что сначала занималась хоккеем, но у нее не получалось, она перешла в скелетон, где также без успехов. А потом она ушла в лыжи и сменила гражданство, так как от США шансов попасть на Олимпиаду у нее не было.

Публикация от Elizabeth Swaney (@lizswaney) Фев 17, 2018 в 12:02 PST

Перед соревнованиями она усердно тренировалась и даже снимала об этом видеоролики. А чтобы оплачивать полеты на этапы Кубка мира ей приходилось работать по 18 часов в день.

К слову, Суэйни не согласна с всеобщим мнением, что проехала без трюков. По ее словам, она-таки выполнила несколько – прыжок на левой и на правой ноге, а также разворот на 360 градусов на финише. Она подчеркнула, что умеет делать трюки, но пока ей сложно приземляться на снег.