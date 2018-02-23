Фруктовый чай опасен для зубов - ученые

Британские ученые заявили, что кислые напитки вроде фруктового чая и ароматизированной воды могут нанести вред зубам. Материалы исследования были опубликованы в British Dental Journal.
Специалисты считают, что употребление таких напитков между приемами пищи увеличивает риск эрозии зубов от кислоты. Ученые проанализировали диеты нескольких сотен человек, которые имеют проблемы с зубами.
К ряду опасных для здоровья зубов напитков отнесли: фруктовые соки, чаи, диетические напитки и напитки с обильным содержанием сахара. Их частое употребление вызывает эрозию зубов, уверяют ученые. Специалисты советуют соблюдать баланс. К примеру, если вы съели яблоко в обед, то не стоит употреблять что-то кислое вечером. Если же перед сном вы выпили сок, то откажитесь с утра от фруктового чая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN