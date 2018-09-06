Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболист английского клуба "Сандерленд" Папи Джилободжи опоздал на тренировку на 72 дня, сообщает The Sun.

Руководство футбольного клуба отказывается оплачивать пропущенные тренировки и рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с сенегальским защитником. Причину долгого отсутствия 29-летний Джилободжи не объяснил. Есть предположения, что футболист расстроился неудаче команды и продлил себе отпуск.

По итогам прошлого сезона "Сандерленд" занял последнее место в Чемпионшипе (чемпионат Футбольной лиги Англии).

Папи Джилободжи перешел в клуб в 2016 году. Тогда "Сандерленд" заплатил за защитника "Челси" около 9 млн евро.-0-