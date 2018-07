Футболист сборной Англии Кайл Уокер подарит свои игровые майки спасенным в Таиланде детям

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник английской сборной по футболу Кайл Уокер сообщил на своей странице в Twitter, что подарит свои игровые майки детям, спасенным из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

"Отличные новости, что все дети спасены из пещеры в Таиланде. Я бы хотел отправить ребятам игровые майки. Может ли кто-то помочь с адресом доставки?" - написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7