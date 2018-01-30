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Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались в одном из московских храмов

Калейдоскоп 30.01.2018 | 11:17
Виктория Лопырева, Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и Николай Басков
Виктория Лопырева, Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и Николай Басков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболист клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко обвенчались, церемония прошла в одном из московских храмов. О событии стало известно из сообщений в соцсетях, которые публикуют друзья новобрачных.

В честь важного события пара устроила большую свадебную вечеринку. На торжестве присутствовали певец Николай Басков, телеведущая и модель Виктория Лопырева, актер Виталий Гогунский и др.

Анастасия ранее разместила на своей станице в Instagram фотографию в шикарном подвенечном платье. Также девушка поменяла фамилию в своем аккаунте - теперь она Анастасия Тарасова.

Анастасия и Дмитрий объявили о помолвке в декабре 2017 года, а 9 января 2018 года состоялась их свадьба.

Брак с Анастасией Костенко - третий для футболиста Дмитрия Тарасова. Ранее он был женат на Оксане Осинкиной и на скандальной телеведущей Ольге Бузовой. Развод с Бузовой состоялся в 2016 году. -0-

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знаменитость, шоу-бизнес
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