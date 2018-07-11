Футбольный клуб "Реал Мадрид" позвал спасенных в Таиланде детей на матч команды

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" позвал спасенных из пещеры в Таиланде юных футболистов на домашний матч команды, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что официальные приглашения дети получат после выписки из больницы. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА), футбольные клубы "Барселона", "Бенфика" и "Манчестер Юнайтед" также направили спасенным детям приглашения посетить футбольные матчи.

Между тем журналисты Би-Би-Си подготовили большой материал, в котором рассказывают о 25-летнем футбольном тренере Экаполе Чантавонге, который находился вместе с детьми в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Они отмечают, что именно благодаря руководителю группы дети смогли выжить.

Тренера со страниц СМИ ранее критиковали за то, что он повел своих подопечных в пещеру в сезон проливных дождей и проигнорировал висящее перед ней предупреждение об опасности. Однако друзья и родители детей в один голос заявили, что не считают его виноватым. Наоборот, для многих тайцев Экапол Чантавонг стал чуть ли не проявлением божественного промысла, посланным свыше для помощи детям в их беде. Жители Таиланда активно делились в соцсетях фотографией, на которой тренер запечатлен сидящим в медитации в позе лотоса и держащим в руках 12 диких поросят (футбольная команда застрявших в пещере подростков называется "Дикие кабаны"). Сообщается, что, находясь в пещере, тренер отдавал детям свою долю еды и воды, поэтому при выходе на поверхность оказался одним из наиболее обессилевших. Кроме того, Экапол Чантавонг учил детей медитировать и сохранять энергию.

Би-Би-Си пишет, ссылаясь на друзей Чантавонга, что в 10 лет он лишился родителей. Какое-то время Чантавонг был монахом, но ему пришлось покинуть монастырь, поскольку его больная бабушка нуждалась в уходе. В провинции Чианграй, где она жила, Экапол Чантавонг работал при монастыре, а также стал тренером местной юношеской футбольной команды. Находясь в пещере, тренер написал родственникам детей письмо, в котором попросил у них прощения.

Об исчезновении 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели обнаружили детей и их наставника лишь 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, поскольку ребят необходимо было обучить пользоваться аквалангами: им предстоял сложный путь под водой по узким проходам пещеры. Позднее, в результате трех этапов эвакуации, которые проходили 8, 9 и 10 июля, водолазам удалось вывести из пещеры всех мальчиков и их тренера.-0-