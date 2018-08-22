Галина Юдашкина показала младшего сына в Instagram

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь Валентина Юдашкина родила малыша весной текущего года. 28-летняя Галина Юдашкина и Петр Максаков стали счастливыми родителями мальчика Аркадия.

Родители малыша публиковали фото наследника в социальных сетях, но до недавнего времени не показывали лицо малыша. Теперь Галина поделилась с поклонниками снимком, на котором присутствует маленький Аркадий. Оказалось, что дочь Юдашкина дала интервью журналу Vogue Russia и поучаствовала в семейной фотосессии.-0-