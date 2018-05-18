Галкин объявил себя сыном Киркорова

Максима Галкина возмутило то, что фанаты подняли шум вокруг его с Аллой Пугачевой сына, обнаружив невероятное сходство Гарри с Филиппом Киркоровым. В свойственной ему манере, Максим записал язвительное видео в Instagram, в котором объявил себя сыном Киркорова, а Гарри – внуком.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Май 2018 в 7:59 PDT

Шоумен поработал над видео, над его монтажом, а поверх наложил главную тему из сериала "Секретные материалы". В ролике, размещенном в социальной сети, Галкин показал свои детские фото, чтобы доказать сходство с поп-королем. Он также заявил, что уверен в том, что Гарри действительно его сын. Ну а раз они втроем так похожи, то он выделил Киркорову роль дедушки. В самом конце видео, шоумен спародировал недавний скандал вокруг Филиппа Киркорова, когда он сорвал интервью и поскандалил с журналистами.

Многие подписчики похвалили Галкина за чувство юмора и умение посмеяться над ситуацией. Некоторые уловили в сложившейся истории нотки индийского сериала. Правда, не всем юмористический ролик пришелся по душе. Менее чем за сутки его посмотрели более миллиона человек.

Супруга юмориста и шоумена Алла Пугачева пока держится в стороне от сложившейся ситуации и никак не комментирует сходство сына с ее бывшим возлюбленным.