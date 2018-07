Гарри Стайлс отдал 1,2 миллиона долларов на благотворительность

Певец Гарри Стайлс завершил мировой гастрольный тур, в рамках которого собрал более $1,2 миллиона на благотворительность.

В рамках тура Sign of the Times Гарри Стайлса состоялось 89 концертов. Часть прибыли от продажи билетов с концертов предназначалась на благотворительные цели. В каждом городе, где певец давал очередной концерт, его команда выбирала любую благотворительную организацию, куда затем жертвовала деньги.

Как выяснилось, после завершения гастрольного тура, общая сумма пожертвований превысила $1,2 млн.

Свою долю отчислений получили такие благотворительные организации и инициативы, как фонд помощи жертвам терактов в Манчестере, новообразованный фонд по борьбе с домогательствами Time's Up, Совет по делам беженцев в Мюнхене, инициатива против вооруженного насилия March For Our Lives и другие.