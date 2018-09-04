Генри Кавилл снимется в главной роли в сериале "Ведьмак"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генри Кавилл исполнит роль Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак" (The Witcher). Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram. Кавилл написал также, что письма ему теперь можно отправлять на имя Геральта в Каэр Морхен.

Сериал Ведьмак" (The Witcher) снимается на основе цикла фантастических рассказов и романов о ведьмаке Геральте, автор которых - польский писатель Анджей Сапковски. Его рассказы написаны в жанре "темное фэнтези". Производством восьми серий займется компания потокового видео Netflix. Несколько серий снимет режиссер Алик Сахаров ("Игра престолов", "Карточный домик"). Остальные эпизоды снимут Алекс Гарсия Лопес ("Люк Кейдж", "Сорвиголова", "Утопия") и Шарлотта Брандстром ("Чужестранка").-0-