Гепард проник в авто с туристами

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Серенгети в Танзании гепард запрыгнул на автомобиль, в котором находились туристы. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристы стали фотографировать животное, когда оно подходило к машине. Но хищник запрыгнул на машину и залез под крышу. Находившие внутри автомобиля люди не ожидали, что хищник залезет внутрь, но продолжили снимать его на видео и делать селфи. После съемки животное соскочило с крыши и убежало.

Эксперты утверждают, что гепарда больше интересовала тень, в которой он мог спрятаться от солнца, чем пассажиры авто. -0-