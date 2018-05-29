Герцогиня Кейт удивила публику нарядом за $70

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила публику нарядом за $70, сообщают СМИ.

Герцогиня стала гостем скачек в графстве Норфолк на востоке Англии. Ее летнее нежно-голубое с темно-синим принтом на поясе платье высоко оценила публика. Оказалось, что наряд испанского бренда категории масс-маркет можно купить онлайн всего за $69,9.-0-