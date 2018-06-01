Гигантская жемчужина "Спящий лев" продана на аукционе в Гааге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших в мире и самая большая среди найденных в пресной воде жемчужин, получившая название "Спящий лев", продана на торгах в Гааге за $374 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

Жемчужина, своей формой напоминающая спящего льва, имеет длину почти 7 см. Масса драгоценности достигает 120 г.

По мнению специалистов, жемчужина была найдена в XVIII веке, предположительно в реке Чжуцзян на территории Китая. "Спящего льва" приобрел экономист Объединенной Ост-Индийской компании Хендрик Сандер. Счастливый обладатель драгоценности доставил ее в Нидерланды, несмотря на запрет вывозить из Китая крупные жемчужины, существовавший во времена династии Цин.

После смерти Сандера жемчужину продали на аукционе в 1778 году. Драгоценность была куплена для российской императрицы Екатерины II и хранилась в петербургском Эрмитаже до 1865 года. Затем "Спящего льва" приобрел голландский ювелир Лодевейк Виллем ван Котен. С тех пор жемчужина оставалась фамильной реликвией рода ван Котен, пока в 1979 году Жемчужное сообщество Амстердама не приобрело драгоценность для изучения ее истории.-0-