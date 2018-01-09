Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, сообщает CNN.

Состояние Безоса, согласно публикуемому агентством Bloomberg рейтингу миллиардеров, оценивается в $105,1 млрд. Его капитал увеличился главным образом за счет роста стоимости акций крупнейшего онлайн-ретейлера в мире Amazon, которые подорожали с начала января на 6,62% до $1,3 тыс. за акцию.

Ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей американской компании Microsoft Билл Гейтс. Его активы, по данным Bloomberg и Forbes, превысили $100 млрд в 1999 году. С тех пор они уменьшились до $93,3 млрд.

Безосу также принадлежит газета Washington Post и компания Blue Origin, которая занимается разработкой космического корабля. Amazon основана в 1994 году, от продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой и первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот Amazon за 2016 год составил около $136 млрд.-0-