Глава Marvel: "Черная Пантера" достойна "Оскара"

"Черная пантера" стала не просто фильмом Marvel о супергероях, но и фильмом-событием в силу преимущественно темнокожего каста. Сразу после выхода фильма зрители заговори о том, что фильм достоин "Оскара" в 2019 году.

Глава Marvel Кевин Файги отметил, что работа всех, кто трудился над "Черной Пантерой", должна быть отмечена. Также он назвал команду очень талантливой и хочет, чтобы ее работа была оценена по достоинству. Файги заметил, что фильмы про супергероев Киноакадемия обходит стороной. Однако он все же надеется, что фильм победит хотя бы в номинации "Лучший дизайн костюмов", так как для "Черной Пантеры" было создано более 700 сложных нарядов.