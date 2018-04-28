Главные роли в новой экранизации "Дэвида Копперфильда" Достались Тильде Суинтон и Хью Лори

Режиссер Армандо Ианнуччи снимет киноленту под названием "Личная история Дэвида Копперфильдa", которая станет экранизацией известного произведения Чарльза Диккенса. Главные роли исполнят Тильда Суинтон и Хью Лори.

Согласно сценарию, зритель увидит главного героя в современном мире вместо эпохи, в которой жил и творил Диккенс. Фильм расскажет о похождениях Дэвида Копперфильда, который в итоге достигнет своей цели и станет успешным писателем.

Впрочем, данное произведение Диккенса уже неоднократно экранизировалось.

Актриса известна своей неординарной внешностью и работой в таких фильмах как "Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж", "Хроники Нарнии" и многих других. Суинтон вдохновляет своим образом много фотографов и дизайнеров. Хью Лори наиболее известен широкой общественности ролью циничного доктора Хауса в одноименном сериале.