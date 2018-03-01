Главные роли в новом фильме Тарантино достанутся Леонардо Ди Каприо и Брэду Питту

Первые подробности девятого фильма Квентина Тарантино, который по его заверениям станет предпоследним в карьере, появляются в интернете. На днях американские СМИ сообщили, что главные роли в киноленте достались Леонардо Ди Каприо и Брэду Питту. Премьера фильма запланирована на август 2019 года.

Новый фильм Тарантитно получил название "Однажды в Голливуде" и расскажет о знаменитом актере и его дублере. Естественно, действие киноленты будет происходить в Лос-Анджелесе. Фильм вернет нас в 1969 год.

К слову, две знаменитости впервые сойдутся на экране. Ранее Лео и Питт ни разу вместе не снимались. А присутствие сразу двух знаменитых обладателей "Оскара" заметно увеличит интерес зрителя.

Тарантино уже подтвердил прессе всю вышеперечисленную информацию, а также рассказал, что ему уже не терпится поведать зрителю историю старого Голливуда, которого больше не существует. Он также поделился, что работал над этим сценарием последние пять лет.