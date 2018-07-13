Главный герой "Черной пантеры" спродюссирует новый фильм братьев Руссо

Американский актер Чедвик Боузман блестяще сыграл Черную пантеру в одноименном фильме. Теперь братья Джо и Энтони Руссо, режиссеры "Войны бесконечности", предложили Боузману вместе продюссировать новый фильм. Так, Чедвик Боузман дал свое согласие. В ближайшем времени он станет одним из продюсеров триллера "17 мостов".

Фильм расскажет о проштрафившемся нью-йорксоком копе, которому дали шанс на искупление. Он будет должен отыскать убийцу полицейского.

Над драматическим экшеном также будет работать Брайан Кирк, режиссер "Игры престолов", а сценарий напишет Адам Мервис. Начало съемок ленты запланировано на сентябрь текущего года.

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