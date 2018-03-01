Голландский программист разработал систему распознавания морды кота

Голландский программист Аркайц Гарро разработал систему распознавания морды кота. Об этом сообщает издание Business Insider.

Кот по кличке Бобис приходил к дому программиста в течение долгого времени. Оказалось, что это был соседский кот. С хозяевами питомца было принято решение заботиться о питомце вместе. А сам кот по своему собственному "расписанию" ходил то к одному дому, то к другому.

Тогда программист и разработал систему, которая определяла, что к дому подошел именно Бобис, а не другое животное. Система реагирует на движение, потом делает снимок, после чего программа обрабатывает фото. Нейросеть обучена на нескольких сотнях фотографий Бобиса, поэтому ее точность максимальная. Когда система узнает кота, она присылает хозяину уведомление "Открой дверь", после чего Аркайц впускает Бобиса в дом.-0-